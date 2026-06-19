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19 июня 2026 в 09:39

Россиянин пострадал из-за возгорания на АЗС

Человек пострадал из-за вспышки газовоздушной смеси на АЗС под Сахалином

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Один человек пострадал при воспламенении газовоздушной смеси на автозаправочной станции в Холмске Сахалинской области, сообщается в Telegram-канале регионального управления СК России. Инцидент случился в ходе плановых работ, пострадавший доставлен в больницу, АЗС оцеплена и обесточена для предотвращения повторных рисков.

Холмским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области проводится проверка в связи с получением телесных повреждений 43-летним работником автозаправочной станции, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда), — говорится в сообщении.

Ранее рыбак утонул в Углегорском районе Сахалинской области. В региональном управлении СК сообщили, что 52-летний мужчина запутался в собственных сетях и упал в воду. После обнаружения тела правоохранители организовали доследственную проверку. На месте специалисты осмотрели тело погибшего, а для установления точной причины смерти была назначена судебно‑медицинская экспертиза.

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Сахалинская область
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возгорания
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