«Вы — убийцы»: депутат об ударе ВСУ по машине с детьми под Брянском

Вооруженные силы Украины подписали себе смертный приговор, ударив по машине с двумя детьми под Брянском, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, бойцы ВСУ понесут суровое наказание за каждого пострадавшего ребенка.

ВСУ снова бьют по самому дорогому — по нашим детям. Дрон-камикадзе атаковал машину, в которой мама везла двух маленьких девочек, 10 и 11 лет. Обе ранены, одна в тяжелом состоянии. Там, где начинается война с детьми, заканчивается все человеческое. К врагам я обращаюсь с одним словом: вы ответите. За каждую детскую слезу, за каждую исковерканную судьбу. И не ждите пощады. Вы — не люди. Вы — убийцы. И возмездие за этих девочек будет страшным. Пусть весь мир знает, что вы сделали. И пусть вам будет стыдно, хотя стыд, видимо, уже давно вам неведом. Солдат, поднявший руку на ребенка, подписал себе смертный приговор, — высказался Иванов.

Он подчеркнул, что для Вооруженных сил Украины не имеет значения, куда направлялись пострадавшие дети. По его мнению, для Киева они лишь мишени, поскольку проживают на территории России.

Киевский режим окончательно потерял человеческий облик. Они бьют по детям, потому что не могут победить солдат. Это зверство. Это то, что не поддается никакому оправданию. Они убивают беззащитных, потому что боятся вооруженных. Это трусость и подлость в самом грязном их проявлении. Я обращаюсь к врачам, которые сейчас борются за жизнь девочки, находящейся в тяжелом состоянии, и за здоровье ее сестры. Сделайте все возможное. Спасите их, — резюмировал Иванов.

Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил, что в селе Чуровичи Климовского района ВСУ атаковали автомобиль с помощью беспилотника. В машине находились женщина и две ее дочери. В результате удара обе девочки получили ранения, одна из них находится в тяжелом состоянии.