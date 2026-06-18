Соседа России уличили в подготовке базы для ядерного арсенала Коротченко: Финляндия может разместить ядерное оружие США и Франции

Решение финского парламента снять запрет на ядерный арсенал открывает возможность размещения в стране оружия массового поражения, заявил в интервью РИА Новости военный аналитик Игорь Коротченко. По его словам, Финляндия в последние четыре года вела работу над повышением своего военного потенциала.

Принятое финскими парламентариями решение открывает путь к размещению на территории страны ядерного оружия — как американского, так и, возможно, французского происхождения. В настоящее время ВВС Финляндии перевооружаются на американские истребители пятого поколения F-35, которые являются носителями тактических ядерных бомб B-61-12, которые уже размещены на ряде авиабаз в «старых» странах — членах НАТО, — сказал Коротченко.

По его словам, в случае размещения финскими властями ядерного оружия в своей стране российское руководство будет рассматривать Финляндию в качестве одного из военных противников. На это также оказывает влияние конфигурация сил на северо-западе Европы.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин выразил мнение, что США выдвигают Китаю заведомо неприемлемые условия по сокращению ядерных арсеналов. По его словам, подобные предложения от Вашингтона — не более чем пропаганда.