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18 июня 2026 в 11:58

Политолог раскрыл подводные камни в идее США о сокращении ядерных арсеналов

Политолог Блохин: США намеренно выдвигают КНР неприемлемые условия договора СНВ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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США выдвигают Китаю заведомо неприемлемые условия по сокращению ядерных арсеналов, стремясь переложить на него всю ответственность, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. По его словам, подобные предложения от Вашингтона — не более чем пропаганда.

[Предложение США о сокращении ядерных арсеналов, адресованное России и Китаю] — это примитивная пропаганда. Американцы вроде бы хотят заключить с китайцами новый договор СНВ, но у них есть требования, чтобы Китай к нему присоединился. При этом на Штаты и РФ приходится 90% всего ядерного потенциала, а, следовательно, 10% — на все остальные страны вместе взятые, в том числе и на КНР. В Пекине же говорят, что готовы подписать соглашение, когда их возможности будут сравнимы с американскими или с российскими. Поэтому Штаты выдвигают заведомо невыполнимые требования, чтобы Китай от них отказался. Вашингтон потом будет винить китайцев, делая из них козлов отпущения, — сказал Блохин.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил о намерении США заключить соглашение с Россией и Китаем по сокращению ядерных арсеналов. Он озвучил свое предложение на пресс-конференции, которая состоялась в ходе саммита G7.

США
Китай
Россия
ядерное оружие
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