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17 июня 2026 в 22:09

США хотели бы договориться с РФ и КНР о сокращении ядерных арсеналов

Трамп призвал Россию и Китай заключить соглашение о сокращении ядерных арсеналов

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон заинтересован в заключении соглашения с Россией и Китаем о сокращении ядерных арсеналов. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции в рамках саммита Группы семи (G7), который проходит во Франции.

По словам Трампа, Соединенные Штаты располагают крупнейшим ядерным арсеналом в мире. Второе место, как отметил глава Белого дома, занимает Россия, тогда как Китай продолжает активно наращивать свои возможности в этой сфере. Президент США выразил мнение, что через несколько лет Пекин может приблизиться к уровню Москвы и Вашингтона по объему ядерного потенциала.

Американский лидер подчеркнул, что поддержал бы подписание подобного документа. При этом Трамп отметил, что для реализации такой инициативы необходимо согласие всех участников потенциального соглашения.

Ранее Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за курс стран в вопросе конфликта США и Израиля с Ираном. Он заявил, что Москва и Пекин могли сделать конфликт для Штатов «более сложным».

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