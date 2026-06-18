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18 июня 2026 в 16:45

Рютте анонсировал крупнейшую трансформацию НАТО в истории

Рютте: НАТО ждет колоссальная трансформация

Марк Рютте Марк Рютте Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press
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Североатлантический альянс ожидает масштабнейшая трансформация за всю историю своего существования, основой которой станет вывод части американских войск из Европы и передача новых оборонных полномочий странам Евросоюза, заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции по итогам встречи глав оборонных ведомств стран-членов. Он подчеркнул, что Альянс должен построить НАТО 3.0.

НАТО проходит через колоссальную трансформации, возможно, самую большую трансформацию в своей истории. Мы должны построить НАТО 3.0, — высказался он.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил на встрече глав оборонных ведомств стран НАТО, что Альянс слишком долго был «бумажным тигром» и «дорогой с односторонним движением», но этому приходит конец. По словам министра, партнеры по Блоку должны активизировать усилия, а президент США Дональд Трамп давно и недвусмысленно указывал на такую необходимость.

Также он отметил, что Вашингтон как в открытых заявлениях, так и в частном порядке будет призывать союзников по НАТО увеличивать военные расходы. Министр подчеркнул, что отдельные государства уже справляются с взятыми обязательствами, но остальным следует наращивать финансовые вливания.

Мир
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Марк Рютте
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