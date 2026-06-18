«Слишком долго»: Хегсет назвал НАТО «бумажным тигром»

Североатлантический альянс слишком долго оставался «бумажным тигром» и «улицей с односторонним движением», однако этому приходит конец, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на встрече министров обороны стран НАТО. По словам руководителя военного ведомства, которые передает ТАСС, союзники должны активизироваться, а президент США Дональд Трамп давно и четко обозначал эту необходимость.

Наши союзники должны активизироваться. Президент [США Дональд] Трамп очень четко заявлял об этом на протяжении многих лет, слишком долго НАТО была бумажным тигром и улицей с односторонним движением. Больше так не будет, — высказался Хегсет.

Ранее он заявил, что Соединенные Штаты будут как публично, так и в приватных беседах побуждать партнеров по Североатлантическому альянсу к повышению оборонных бюджетов. Министр отметил, что некоторые страны уже выполняют свои обязательства, однако другим необходимо нарастить финансовые вложения.

Кроме того, посол Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что Вашингтон не планирует выходить из Североатлантического альянса. При этом дипломат подчеркнул, что США ожидают от европейских партнеров более весомого вклада в обеспечение собственной обороны.