«Производят за рубежом»: военэксперт об атаке ВСУ на РФ почти 1 тыс. дронов Военэксперт Кнутов: ВСУ копили дроны для массированной атаки на Россию

Вооруженные силы Украины накапливали беспилотники в течение примерно 10 дней для массированной атаки на Россию, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, количество дронов у Киева в будущем будет только увеличиваться за счет европейских поставок.

Некоторые компоненты для дронов ВСУ производят на Украине. Особенно корпусы БПЛА. Но наиболее сложные элементы, такие как двигатели и системы управления и наведения, теперь приходят из-за рубежа. Дроны идут на Украину как гражданская продукция. Позже боевые части устанавливают на украинской территории. ВСУ копили беспилотники для массированной атаки на РФ. Примерно 10 дней подобных ударов не было. Количество БПЛА у Украины будет расти за счет поставок из Европы. Например, британцы обещали дать ВСУ 120 тыс. дронов. Также Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) подписал контракт с Эстонией о создании совместного предприятия по производству беспилотников, — сказал Кнутов.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Киев атакует Москву, чтобы повлиять на позицию президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту. По его мнению, Вооруженные силы Украины применяют не только военные, но и психологические методы, делая столицу России главной целью своих ударов.