Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 июня 2026 в 15:46

«Производят за рубежом»: военэксперт об атаке ВСУ на РФ почти 1 тыс. дронов

Военэксперт Кнутов: ВСУ копили дроны для массированной атаки на Россию

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины накапливали беспилотники в течение примерно 10 дней для массированной атаки на Россию, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, количество дронов у Киева в будущем будет только увеличиваться за счет европейских поставок.

Некоторые компоненты для дронов ВСУ производят на Украине. Особенно корпусы БПЛА. Но наиболее сложные элементы, такие как двигатели и системы управления и наведения, теперь приходят из-за рубежа. Дроны идут на Украину как гражданская продукция. Позже боевые части устанавливают на украинской территории. ВСУ копили беспилотники для массированной атаки на РФ. Примерно 10 дней подобных ударов не было. Количество БПЛА у Украины будет расти за счет поставок из Европы. Например, британцы обещали дать ВСУ 120 тыс. дронов. Также Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) подписал контракт с Эстонией о создании совместного предприятия по производству беспилотников, — сказал Кнутов.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Киев атакует Москву, чтобы повлиять на позицию президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту. По его мнению, Вооруженные силы Украины применяют не только военные, но и психологические методы, делая столицу России главной целью своих ударов.

Европа
Украина
Россия
ВСУ
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Доцент ответила, почему белые акулы могут подходить к берегу
Бузова нашла крайних в своем падении
Политолог ответил, какие риски таит подписанный Ираном и Трампом договор
Российские самолеты принесли неприятные «подарки» ВСУ в ДНР и под Сумами
Рютте анонсировал крупнейшую трансформацию НАТО в истории
Выпивший житель Бурятии «отомстил» чужому автомобилю
Глава Пентагона «проигнорировал» Украину после важной встречи НАТО
В СК пообещали установить всех причастных к атакам БПЛА на Подмосковье
Под днищем автомобиля в автосалоне нашли подозрительную коробку
Сын Байдена устроился на работу в центр реабилитации для наркозависимых
Симоньян назвала главную черту характера Путина
Врач дала советы по предотвращению приступов мигрени
Захарова обратилась к Молдавии из-за главы КСРС
«Верю, что живы. Мне так легче»: мать о пропавших 13 лет назад сыновьях
В ГД ответили, какую тактику стоит использовать РФ для борьбы с дронами ВСУ
Лавров анонсировал новые массированные удары по объектам ВСУ
Путин озвучил объемы товарооборота между Россией и Вьетнамом
Музыкальный критик ответил, ждет ли Пугачеву новая волна популярности
Возвращение лета и переменная облачность: погода в Москве в выходные
В Пулково объяснили задержку пассажиров рейса из Касабланки
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.