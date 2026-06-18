Путин рассказал об усилиях России и Сингапура по информбезопасности Путин: Россия и Сингапур координируют усилия по информационной безопасности

Россия и Сингапур координируют усилия по реагированию на общие вызовы, включая вопросы международной информационной безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Воном на полях саммита Россия — АСЕАН. Российский лидер назвал киберугрозы одними из ключевых в современном мире, передает корреспондент NEWS.ru.

Осуществляется координация по реагированию на общие вызовы и угрозы, в частности в области обеспечения международной информационной безопасности. Здесь нам есть что предложить друг другу, — заметил российский лидер.

Ранее сообщалось, что Путин провел встречу с премьером Сингапура Лоуренсом Воном на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани. В повестке — ряд двусторонних вопросов, включая состояние и перспективы развития торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. Российский лидер отметил, что в экономической сфере сохраняется значительный потенциал, который пока реализован не полностью — в том числе из‑за введенных ограничений.

До этого на саммите в Казани был принят комплексный план действий по реализации стратегического партнерства России и АСЕАН на период 2026–2030 годов. Документ содержит конкретные шаги по расширению практического сотрудничества в ключевых сферах.