Россия и АСЕАН связали себя «узами партнерства» до 2030 года

Россия и АСЕАН связали себя «узами партнерства» до 2030 года По реализации партнерства РФ и АСЕАН приняли план действий до 2030 года

На саммите в Казани был принят комплексный план действий по реализации стратегического партнерства России и АСЕАН на период 2026–2030 годов, передает корреспондент NEWS.ru. Документ содержит конкретные шаги по расширению практического сотрудничества в ключевых сферах.

В частности, план действий по реализации стратегического партнерства предполагает расширение в области политики, обеспечения безопасности, торговли, инвестиций, энергетики, транспорта, сельского хозяйства. Также сотрудничество затронет сферы науки и технологий.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана в 1967 году. В настоящее время в ее состав входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Нынешний саммит стал юбилейным и приурочен к 35-летию установления отношений между Россией и АСЕАН.

Ранее советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что взаимный товарооборот между Россией и странами АСЕАН в 2025 году достиг почти $22 млрд (1,6 трлн рублей). Он также отметил, что мир стремительно фрагментируется и это представляет собой новую форму глобализации, когда формируются новые макроэкономические зоны.