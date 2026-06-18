Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 июня 2026 в 13:43

Россия и АСЕАН связали себя «узами партнерства» до 2030 года

По реализации партнерства РФ и АСЕАН приняли план действий до 2030 года

Фото: Степан Пугачев/Росконгресс
Подписывайтесь на нас в MAX

На саммите в Казани был принят комплексный план действий по реализации стратегического партнерства России и АСЕАН на период 2026–2030 годов, передает корреспондент NEWS.ru. Документ содержит конкретные шаги по расширению практического сотрудничества в ключевых сферах.

В частности, план действий по реализации стратегического партнерства предполагает расширение в области политики, обеспечения безопасности, торговли, инвестиций, энергетики, транспорта, сельского хозяйства. Также сотрудничество затронет сферы науки и технологий.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана в 1967 году. В настоящее время в ее состав входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Нынешний саммит стал юбилейным и приурочен к 35-летию установления отношений между Россией и АСЕАН.

Ранее советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что взаимный товарооборот между Россией и странами АСЕАН в 2025 году достиг почти $22 млрд (1,6 трлн рублей). Он также отметил, что мир стремительно фрагментируется и это представляет собой новую форму глобализации, когда формируются новые макроэкономические зоны.

Россия
АСЕАН
соглашения
сотрудничество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин высказал надежды на меморандум США и Ирана
Путин рассказал, чем Россия делится со странами АСЕАН
Захарова объяснила уведомительный порядок въезда для дипломатов ЕС
В Госдуме ответили на слова Зеленского об ударах по Москве
Погода в Москве в пятницу, 19 июня: потепление до +20 и грозовые тучи
Сати Казанова рассказала об отношениях с экс-участницами «Фабрики»
Путин рассказал, как мир на Ближнем Востоке повлияет на рынки энергетики
«Кощунственная акция»: Ереван получил ноту протеста из-за мемориала в Гюмри
Иранский журналист предрек возможные провокации на ЧМ-2026 со стороны США
Путин назвал число россиян, посетивших курорты стран Юго-Восточной Азии
Стало известно, что Россия планирует экспортировать в страны АСЕАН
Шурыгина попалась на порно и хотела бежать из России? Новые детали скандала
Стало известно, сколько грозит сценаристу «Счастливы вместе» за убийство
«Хорошие возможности»: Путин призвал ломать торговые барьеры в АСЕАН
Демограф оценил прогноз сокращения мирового населения вдвое к 2064 году
Политолог ответил, в каком году может начаться битва за арктический регион
Муромца осудили на 17 лет за поджог авто по заданию ВСУ
«Началась паника»: самолет с россиянами не долетел из Касабланки до Москвы
Лукашенко заявил, что «война идет за забором Белоруссии»
В Подмосковье прошел черный дождь
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.