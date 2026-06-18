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18 июня 2026 в 16:53

Доцент ответила, почему белые акулы могут подходить к берегу

Доцент Карапетова: белые акулы могут подходить к берегу из-за изменения климата

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Белые акулы могут подходить к берегу из-за изменения климата, предупредила доцент Финансового университета при Правительстве РФ Ирина Карапетова. Комментируя «ФедералПресс» появление хищных рыб в акватории Японского моря, она подчеркнула, что также могут влиять миграция косяков и повышение температуры воды.

Изменение климата, повышение температуры воды, миграция косяков рыбы, которая является основной пищей акул, — все это может приводить к тому, что хищники подходят ближе к береговой линии, — пояснила доцент.

Она добавила, что белая акула не является постоянным обитателем вод Приморья. По словам Карапетовой, при этом даже единичные случаи появления данной рыбы требуют особой осторожности.

Ранее океанолог Анатолий Таврический заявил, что появление ядовитой рыбы фугу во Владивостоке и на острове Русский связано с антропогенным фактором. По его словам, речь идет не о массовом нашествии, а о единичных экземплярах. Их миграция вызвана техногенными изменениями среды.

Общество
акулы
рыбы
нашествия
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