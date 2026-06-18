ВС РФ «Геранью» поразили важный энергетический объект ВСУ Минобороны: ВС РФ поразили энергетический объект ВСУ в районе Ахтырки

ВС РФ в районе города Ахтырка в Сумской области поразили важный энергетический объект, используемый в интересах Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Российские войска нанесли удар беспилотником «Герань».

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ ударили по пункту временной дислокации подразделения Нацгвардии Украины у Доброполья ДНР. По информации ведомства, российские бойцы также применили дроны «Герань».

До этого пресс-служба Минобороны России сообщила, что ВС РФ нанесли удар возмездия по энергетическим объектам Украины в ответ на террористические атаки Киева. Поражены склад горюче-смазочных материалов в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино в Полтавской области.

Прежде стало известно, что российские военнослужащие с помощью авиабомбы ФАБ-3000 уничтожили последнюю артерию снабжения Вооруженных сил Украины в Красном Лимане. Речь идет о переправе через Северский Донец в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики.