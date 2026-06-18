Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 июня 2026 в 16:09

ВС РФ «Геранью» поразили важный энергетический объект ВСУ

Минобороны: ВС РФ поразили энергетический объект ВСУ в районе Ахтырки

Беспилотник «Герань» Беспилотник «Герань» Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

ВС РФ в районе города Ахтырка в Сумской области поразили важный энергетический объект, используемый в интересах Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Российские войска нанесли удар беспилотником «Герань».

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ ударили по пункту временной дислокации подразделения Нацгвардии Украины у Доброполья ДНР. По информации ведомства, российские бойцы также применили дроны «Герань».

До этого пресс-служба Минобороны России сообщила, что ВС РФ нанесли удар возмездия по энергетическим объектам Украины в ответ на террористические атаки Киева. Поражены склад горюче-смазочных материалов в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино в Полтавской области.

Прежде стало известно, что российские военнослужащие с помощью авиабомбы ФАБ-3000 уничтожили последнюю артерию снабжения Вооруженных сил Украины в Красном Лимане. Речь идет о переправе через Северский Донец в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики.

Регионы
ВС РФ
ВСУ
Минобороны РФ
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин пообещал слонам из Лаоса лучшие условия в Казани
Доцент ответила, почему белые акулы могут подходить к берегу
Бузова нашла крайних в своем падении
Политолог ответил, какие риски таит подписанный Ираном и Трампом договор
Российские самолеты принесли неприятные «подарки» ВСУ в ДНР и под Сумами
Рютте анонсировал крупнейшую трансформацию НАТО в истории
Выпивший житель Бурятии «отомстил» чужому автомобилю
Глава Пентагона «проигнорировал» Украину после важной встречи НАТО
В СК пообещали установить всех причастных к атакам БПЛА на Подмосковье
Под днищем автомобиля в автосалоне нашли подозрительную коробку
Сын Байдена устроился на работу в центр реабилитации для наркозависимых
Симоньян назвала главную черту характера Путина
Врач дала советы по предотвращению приступов мигрени
Захарова обратилась к Молдавии из-за главы КСРС
«Верю, что живы. Мне так легче»: мать о пропавших 13 лет назад сыновьях
В ГД ответили, какую тактику стоит использовать РФ для борьбы с дронами ВСУ
Лавров анонсировал новые массированные удары по объектам ВСУ
Путин озвучил объемы товарооборота между Россией и Вьетнамом
Музыкальный критик ответил, ждет ли Пугачеву новая волна популярности
Возвращение лета и переменная облачность: погода в Москве в выходные
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.