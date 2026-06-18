В ГД ответили, как облегчить участникам СВО и их семьям работу с банками

В ГД ответили, как облегчить участникам СВО и их семьям работу с банками Депутат Панеш предложил создать в Банке РФ подразделение по работе с бойцами СВО

Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, член ЛДПР Каплан Панеш выступил с инициативой организовать внутри Банка России отдельную структуру, которая занималась бы исключительно вопросами участников СВО и их родственников. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что инициатива позволит сократить сроки рассмотрения жалоб таких граждан до пяти рабочих дней.

Я предлагаю создать в структуре Банка России специализированное подразделение по работе с обращениями участников СВО и членов их семей с оперативным рассмотрением жалоб. Срок не должен превышать пяти рабочих дней. Сегодня семьи вынуждены ждать месяцами, пока их обращение дойдет до ответственного сотрудника, — сказал Панеш.

По его словам, для наведения порядка в этой сфере регулятору следует ежемесячно отчитываться перед общественностью о проделанной работе, публикуя данные о количестве поступивших жалоб, найденных нарушениях и выставленных штрафах. Депутат отметил, что подобная открытость позволит всем желающим видеть объективную статистику и оценивать реальную эффективность контроля за банками.

Также нужно обязать Банк России ежемесячно публиковать отчет о работе с жалобами участников СВО и членов их семей с указанием количества обращений, выявленных нарушений и наложенных штрафов. Это сделает работу регулятора прозрачной и позволит общественности видеть реальную картину. Помимо этого, надо закрепить за Банком России право самостоятельно инициировать проверки кредитных организаций по фактам нарушений прав семей участников СВО без необходимости подачи жалобы. Также следует ввести упрощенный порядок разблокировки счетов, личных кабинетов и банковских карт для участников специальной военной операции и их семей, — заключил Панеш.

Ранее руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что авиаперелеты необходимо включить в перечень федеральных льгот для участников СВО и ветеранов боевых действий. По его словам, соответствующие обращения организация направила в Госдуму, Росавиацию и Минтранс РФ.