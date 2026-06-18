Глава Пентагона «проигнорировал» Украину после важной встречи НАТО

Глава Пентагона Пит Хегсет покинул встречу руководителей оборонных ведомств стран НАТО до ее завершения и не будет присутствовать на заседании контактной группы по военным поставкам Украине, сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Как передает NYT, он также уточнил, что пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в этой встрече.

Министр Хегсет прибыл в 09:30, и он уехал примерно в 11:15. То есть он участвовал в большей части дебатов, почти два часа. Мы знали заранее, что он должен был уехать раньше из-за своего расписания, — заявил генсек военно-политического блока.

Ранее глава Пентагона заявил, что Североатлантический альянс слишком долго оставался «бумажным тигром» и «улицей с односторонним движением», однако этому приходит конец. Он отметил, что союзники должны активизироваться, а президент США Дональд Трамп давно и четко обозначал эту необходимость.

Также Хегсет заявил, что Соединенные Штаты будут как публично, так и в приватных беседах побуждать партнеров по Североатлантическому альянсу к повышению оборонных бюджетов. Министр подчеркнул, что некоторые страны уже выполняли свои обязательства, однако другим необходимо нарастить финансовые вложения.