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18 июня 2026 в 17:15

«Сигнал для Киева»: депутат о планах Евросоюза ограничить въезд украинцев

Депутат Толмачев: ЕС хочет ограничить въезд украинцев из-за недовольства Киевом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Евросоюз желает ограничить въезд украинских граждан из-за недовольства киевской элитой, возглавляемой президентом страны Владимиром Зеленским, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. Кроме того, по его словам, беженцы провоцируют рост преступности в Европе.

Ничего удивительного [в желании ЕС ограничить въезд украинцев]. Начинается естественный процесс. Предпосылок у такого исхода три. Первая — экономическая: у европейцев заканчиваются и ресурсы, и терпение. Бремя, которым стали так называемые беженцы, таково, что у Европы перестает хватать средств для собственных граждан. Вторая — политическая. Можно считать это сигналом для Киева. Здесь недовольство и Зеленским, и его окружением, которое ведет себя точь-в-точь как рядовые украинцы в странах ЕС: после очередного «транша помощи» в разных странах всплывают роскошные яхты и недвижимость, записанные на киевскую элиту, — пояснил Толмачев.

Он добавил, что граждане европейских стран ощущают ущемление своих прав по сравнению с беженцами. По словам депутата, украинцам в Европе предоставляют жилье, пособия, места в учебных заведениях на условиях, о которых местные жители могут только мечтать. Парламентарий отметил, что Киев, используемый как инструмент борьбы с Москвой, начинает раздражать европейцев.

Получая пособия, «неимущие» граждане неонацистского режима возвращались к себе домой, покупали на эти деньги дома и автомобили, которые европейцы себе не могут позволить как по финансовым причинам, так и из-за действующих строгих требований к возрасту и характеристикам личного транспорта. Наконец, рост преступности в «украинских» кварталах, стычки с местными и мигрантами из других стран, хамство и вызывающее отношение к коренному населению тоже играют свою роль, — заключил Толмачев.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ограничить прием украинских беженцев в странах ЕС. Однако она также намерена продлить временную защиту для тех граждан Украины, которые уже прибыли в Европу.

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