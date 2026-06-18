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18 июня 2026 в 14:27

Фон дер Ляйен предложила ужесточить прием беженцев с Украины

DPA: фон дер Ляйен хочет ограничить прием украинских беженцев в ЕС

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена ограничить прием украинских беженцев в странах Евросоюза, сообщило агентство DPA со ссылкой на письмо, направленное европейским лидерам перед саммитом ЕС, который открывается 18 июня. При этом глава ЕК предлагает одновременно продлить действие временной защиты для уже прибывших граждан Украины.

Как уточняет источник, фон дер Ляйен выступает за корректировку упрощенных правил приема, однако конкретные детали изменений пока не раскрываются. Отмечается, что сфера применения действующего регламента должна быть пересмотрена таким образом, чтобы нововведения не наносили ущерба обороноспособности Украины. В числе возможных мер обсуждается ужесточение условий въезда для мужчин призывного возраста.

Ранее правительство Чехии ужесточило условия поддержки украинских беженцев. Чешский кабинет министров утвердил поправку к законодательству, которая изменила правила пребывания и финансовой помощи иностранцам. Официально это решение объяснялось необходимостью пресечь случаи злоупотреблений в сфере соцподдержки.

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