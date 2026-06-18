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18 июня 2026 в 16:20

ВС России разнесли пункты дислокации ВСУ

ВС России при помощи БПЛА «Гербера» поразили пункты дислокации ВСУ под Ореховом

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
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Российские военнослужащие поразили пункты временной дислокации ПВД противника в районе города Орехова, сообщили в Минобороны РФ. Удар был нанесен при помощи БПЛА «Гербера».

Кадры объективного контроля поражения ПВД ВСУ в районе г. Орехов с применением БПЛА «Гербера», — уточнили в ведомстве.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что за период с 6 по 12 июня российские вооруженные силы нанесли два массированных и пять групповых ударов по объектам на территории Украины, которые используются ВСУ. Удары высокоточным оружием и беспилотниками стали ответом на террористические атаки Украины на гражданскую инфраструктуру на территории России.

До этого Министерство обороны России заявило, что Вооруженные силы РФ не планируют и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры. В ведомстве отметили, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского ЗРК «Патриот».

Также Минобороны России сообщило о поражении в Киеве предприятий по сборке беспилотников и боеприпасов к ним. В ведомстве также отметили, что удар был нанесен по заводу «Радар», который занимался производством комплектующих для БПЛА.

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