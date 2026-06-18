Британия пообещала Киеву армаду дронов за счет российских активов

Великобритания до конца года передаст Украине 150 тыс. беспилотников и более 350 ракет для систем противовоздушной обороны, заявил глава Минобороны королевства Дэн Джарвис на открытии встречи контактной группы по Украине, которая транслировалась на сайте НАТО. По его словам, поставки будут профинансированы за счет доходов от замороженных российских активов.

По словам министра, речь идет о дронах, произведенных на Украине, а также о радарах. Общий объем пакета — 752 млн фунтов стерлингов (около 73,5 млрд рублей), средства выделяются в рамках программы ERA. Все поставки будут завершены до конца года.

Ранее Министерство обороны Швеции сообщило, что королевство выделяет $108 млн (более 7,8 млрд рублей) на закупку американского оружия для Украины в рамках инициативы PURL. Как уточнялось в заявлении ведомства, средства пойдут на американскую программу, созданную совместно с НАТО.

До этого председатель военного комитета ЕС Шон Клэнси сообщил, что Евросоюз подготовил более 90 тыс. военнослужащих ВСУ в рамках миссии военной помощи Украине. По его словам, Брюссель продолжит поддержку Киева.