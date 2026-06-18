Швеция раскрыла, во сколько обойдется новая военная помощь Киеву Минобороны Швеции направит $108 млн на закупку оружия США для Украины

Швеция выделяет $108 млн (более 7,8 млрд рублей) на закупку американского оружия для Украины в рамках инициативы PURL, сообщило министерство обороны королевства. Как уточняется в заявлении ведомства, средства пойдут на американскую программу, созданную совместно с НАТО.

В шведском оборонном ведомстве также напомнили, что с 2022 года общий объем военной помощи, направленной Швецией Украине, достиг 128 млрд шведских крон, что эквивалентно примерно $13 млрд. При этом инициатива PURL не предусматривает оказания Соединенными Штатами прямой военной поддержки Киеву — ее суть заключается в том, что оружие американского производства для Украины приобретают европейские страны. Стокгольм, в свою очередь, выступает одним из активных участников этого механизма.

Ранее председатель военного комитета ЕС Шон Клэнси сообщил, что Евросоюз подготовил более 90 тыс. военнослужащих ВСУ в рамках миссии военной помощи Украине. По его словам, Брюссель продолжит поддержку Киева.

До этого глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что министры обороны стран Евросоюза обсудили в Брюсселе механизмы использования кредита на €90 млрд для обеспечения военных потребностей Украины. В переговорах принял участие министр обороны Украины Михаил Федоров.