Мощный удар возмездия, элита ВСУ дала деру: новости СВО на вечер 18 июня

РФ ответила на атаки Киева массированным ударом возмездия, российские «Герани» и ФАБ разносят позиции украинских войск, элита ВСУ покупает себе места в тыловых частях подальше от фронта. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 18 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Минобороны России сообщило о мощном ударе возмездия по Украине

Вооруженные силы России в ночь на 18 июня нанесли ответный удар возмездия по украинским энергетическим объектам после террористических атак со стороны Киева, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. По данным ведомства, удары производились высокоточным оружием и беспилотниками большой дальности.

Целями стали склад горюче-смазочных материалов в Борисполе-2 в Киевской области и нефтеперерабатывающий завод «Затурино» в Полтавской области. Объекты использовались украинскими войсками.

«Герани» накрыли базу Нацгвардии Украины под Добропольем

Российские военные поразили пункт временной дислокации подразделения Национальной гвардии Украины в районе города Доброполье в ДНР, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Для удара по цели применялись беспилотные летательные аппараты «Герань».

Беспилотник «Герань» Фото: Shutterstock/FOTODOM

Также под удар попали пункты управления беспилотной авиацией украинской Нацгвардии в районе Новогришино. На опубликованных ведомством кадрах запечатлен момент поражения целей и их последующее возгорание.

ВКС России разбомбили позиции ВСУ в двух областях Украины

Российские военные нанесли удары авиабомбами по районам дислокации украинских частей в Харьковской и Днепропетровской областях, сообщило Министерство обороны России. Боеприпасы были оснащены управляемыми модулями для высокоточного поражения целей.

Экипажи Воздушно-космических сил РФ применили авиабомбы ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции. Успешное поражение объектов подтверждено средствами объективного контроля.

В Минобороны рассказали об успешном наступлении ВС России в Красном Лимане

Российские войска за последние сутки в ходе наступления в северо-западной части Красного Лимана заняли семь опорных пунктов и 48 зданий, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Штурмовые группы 25-й армии продолжают операцию по уничтожению разрозненных подразделений ВСУ в этом районе.

Подразделения 67-й дивизии наступали в северо-западной части города. Освобожденная территория продолжает зачищаться от остатков украинских формирований.

Никифоров доложил Белоусову о продвижении ВС России на фронте

Командующий группировкой «Север» генерал-полковник Евгений Никифоров доложил министру обороны России Андрею Белоусову о продвижении войск на линии боевого соприкосновения, сообщили в военном ведомстве. Также военачальник отчитался о тактике противника.

Позднее глава военного ведомства вручил отличившимся военнослужащим группировки ордена Мужества. Доклад касался зон ответственности и характера действий врага.

Мобилизованная элита ВСУ вынуждена покупать безопасность в тылу

Мобилизованные солдаты элитной 112-й бригады территориальной обороны ВСУ ежемесячно платят около 20 тыс. гривен (32,4 тыс. рублей) за пребывание в тыловых районах, сообщил источник в российских силовых структурах. В настоящее время подразделения этой бригады занимаются строительством фортификаций в Черниговской области.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

При отказе от «добровольного взноса» военнослужащего направляют в 32-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ, которая несет большие потери на подконтрольных Киеву территориях ДНР. Система поборов действует на постоянной основе.

Ушаков раскрыл главную ошибку Европы насчет ВСУ

Европейские политики ошибочно считают, что ситуация на фронте складывается в пользу украинской армии, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, европейцы настойчиво выступают за продолжение боевых действий, исходя из совершенно неверного предположения.

Как отметил Ушаков, лидеры стран ЕС руководствуются ложным постулатом о якобы меняющемся в пользу ВСУ положении на поле боя. Это категорически не соответствует действительности, подчеркнул он.

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