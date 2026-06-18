Белоусову доложили о продвижении группировки «Север»

Командующий группировкой «Север» генерал-полковник Евгений Никифоров доложил министру обороны России Андрею Белоусову о продвижении войск и характере действий противника, сообщили в Минобороны России. Отмечается, что позже глава военного ведомства вручил отличившимся военнослужащим группировки ордена Мужества.

Командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров доложил министру обороны о продвижении войск на линии боевого соприкосновения в зонах ответственности и характере действий противника, — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинские войска в северо-восточной и восточной частях Константиновки Донецкой Народной Республики окружены и лишены возможности покинуть город. По его словам, вариантов безопасного передвижения по населенному пункту у противника не осталось.

До этого Белоусов вручил звезды Героев России военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции. Все бойцы получили высшие государственные награды страны — медали «Золотая Звезда».