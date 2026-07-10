Чехия без согласования перевела $6,5 млн на американское оружие для Украины Чехия выделила $6,5 млн программе PURL на закупки оружия для Украины

Чехия перечислила около 140 млн крон ($6,5 млн, или 508,5 млн рублей) программе PURL на закупки американского вооружения для Украины, передает агентство TK со ссылкой на спикера палаты депутатов парламента республики Томио Окамуру. По его словам, решение о выделении средств было принято без консультаций с участниками правительственной коалиции.

Эта сумма была направлена без консультаций между партиями правительственной коалиции республики. В будущем подобные действия должны обсуждаться кабмином, — отметил Окамура.

Партия «Свобода и прямая демократия» (SPD), лидером которой является Окамура, выражала принципиальное несогласие с участием республики в инициативе PURL. Парламентарий подчеркнул, что его политическая сила против подключения Чехии к финансированию американского оружия для Украины.

Министр иностранных дел Петр Мацинка информировал о перераспределении части средств из других проектов в пользу программы PURL. Премьер-министр Андрей Бабиш же назвал эту сумму незначительной и разовой, подтвердив при этом, что Прага взяла на себя обязательство не передавать Киеву прямые средства.

Ранее страны НАТО взяли на себя обязательства выделить €70 млрд Украине в 2026 году на военную технику, помощь и программы обучения. В итоговой декларации также подтвердили поддержку Киева на эквивалентном уровне в 2027 году.