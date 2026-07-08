Страны НАТО обещали «скинуться» на Украину

Страны НАТО обязуются выделить €70 млрд Украине в 2026 году и обязуются поддерживать страну на эквивалентном уровне в 2027 году, говорится в итоговой декларации саммита Альянса на его сайте. Там же они заявили, что Россия «представляет долгосрочную угрозу» евро-атлантическому сообществу.

На 2026 год страны НАТО обязуются выделить €70 млрд на военную технику, помощь и программы обучения для Украины и поддерживают свои суверенные обязательства по поддержке по крайней мере на эквивалентном уровне в 2027 году, — говорится в сообщении.

В итоговой декларации НАТО не указаны дата и место проведения будущего саммита. Альянс призвал Иран в полной мере обеспечивать свободу судоходства в Ормузском проливе. Кроме того, в документе подтверждена приверженность НАТО статье 5 о коллективной обороне.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага не станет участвовать в инициативе НАТО по выделению Украине €70 млрд помощи в этом году и как минимум такой же суммы — в следующем. Однако и накладывать вето на это решение страна также не намерена, подчеркнул он.