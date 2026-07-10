Крыша торгового центра вспыхнула в Подмосковье В Красногорске Московской области ликвидируют возгорание на крыше ТЦ «ТераБит»

Возгорание ликвидируют на крыше торгового центра «ТераБит» в Красногорске Московской области, сообщила администрация городского округа в Telegram-канале. Подробности произошедшего уточняются.

Возгорание произошло на крыше ТЦ «ТераБит» в подмосковном Красногорске. На место направлены девять автоцистерн и две автолестницы, — говорится в сообщении.

Ранее очевидцы рассказали, что пожар начался полчаса назад. По их словам, огонь стремительно распространяется.

Также сильный пожар разгорелся на территории промзоны под Батайском Ростовской области. По информации источника, полыхали деревянные поддоны на улице Фермерской. Столб черного дыма, поднимающийся в небо, был виден в соседнем Ростове.

До этого в Санкт-Петербурге в театре имени В. Ф. Комиссаржевской на Итальянской улице произошел пожар, из-за которого был отменен спектакль «Месяц в деревне». Возгорание локализовали на площади 50 квадратных метров. Билеты на отмененный спектакль подлежат возврату по месту приобретения.