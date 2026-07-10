Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
10 июля 2026 в 19:57

«Мне повезло»: Ирина Дубцова раскрыла детали строительства загородного дома

Дубцова рассказала, что планирует заехать в новый загородный дом уже в сентябре

Ирина Дубцова Ирина Дубцова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российская певица Ирина Дубцова в ходе музыкального фестиваля «Белые ночи» в Санкт-Петербурге поделилась, что строит загородный дом и планирует заехать в него уже в сентябре. В разговоре с NEWS.ru она отметила, что стройка — процесс непростой, но ей повезло с рабочими.

Мне повезло: у меня хорошие, добросовестные ребята и те суммы, на которые мы договаривались, сохраняются, — сказала Дубцова.

Артистка рассказала, что осталась довольна работой строительной бригады: дом будет готов в срок, и она планирует въехать в него уже в сентябре. Взрослый сын Дубцовой живет отдельно, поэтому она планирует разместиться в новом жилице с питомцами и домашним персоналом.

Дубцова добавила, что в доме будут панорамные окна, как она и мечтала. Однако от дальнейших подробностей она воздержалась, объясни, что боится сглаза.

Это не ремонт, это стройка дома. Сына я родила, деревья посадила, сейчас достраиваю дом. Квартиры не считаются. Мужчина (будущий муж. — NEWS.ru) должен быть со своим домом, — резюмировала Дубцова.

Ранее на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге певица Татьяна Куртукова рассказала NEWS.ru, что пиар-роман с коллегой, певцом SHAMAN, для нее невозможен. Она также заявила, что не видит смысла записывать с ним совместную песню.

Культура
Ирина Дубцова
певицы
знаменитости
рабочие
недвижимость
Виктория Колодонова
В. Колодонова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США выдвинули Ирану новое требование по Ормузскому проливу
«Начинает изобретать»: в Совфеде оценили заявления НАТО о российской угрозе
Эстония построит военный городок в Нарве у границы с Россией
МИД РФ хочет сохранить космос свободным от любых видов оружия
Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Возрождение немецкого милитаризма: чем опасно перевооружение Германии
Стало известно о пострадавшем в результате атак ВСУ в ДНР
На Красноярской железной дороге произошел сход 15 грузовых вагонов
Куба снова погрузилась во тьму
Смерч сорвал крыши домов в Подмосковье
Президенту Северного Кипра внезапно стало плохо на мероприятии
Победный удар в концовке вывел Испанию в полуфинал ЧМ по футболу
В Дагестане раскрыли дело о заказном убийстве 14-летней давности
На ядерных объектах Ирана заметили новую активность
Цинк, селен, йод: 7 признаков дефицитов, бьющих по коже, волосам и энергии
«Путин пожертвовал личной жизнью»: Запашный об СВО, Пугачевой и детях
ТЦК в Европе и никаких пособий: как и куда ЕС выдворит украинских беженцев
ПВО сбила два дрона на подлете к Москве
Над Запорожской областью зафиксировали высокую активность БПЛА
Минфин США расширил санкции против Ирана
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой
Общество

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой

Перестала покупать маринованный лук в магазине — делаю «Трехминутку». Идеально к шашлыку и рыбе
Общество

Перестала покупать маринованный лук в магазине — делаю «Трехминутку». Идеально к шашлыку и рыбе

Беру творог, манку и пару персиков — замешиваю и запекаю. Через 30 минут запеканка «Нежность»: готова влюблять с первого кусочка
Общество

Беру творог, манку и пару персиков — замешиваю и запекаю. Через 30 минут запеканка «Нежность»: готова влюблять с первого кусочка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.