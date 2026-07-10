«Мне повезло»: Ирина Дубцова раскрыла детали строительства загородного дома Дубцова рассказала, что планирует заехать в новый загородный дом уже в сентябре

Российская певица Ирина Дубцова в ходе музыкального фестиваля «Белые ночи» в Санкт-Петербурге поделилась, что строит загородный дом и планирует заехать в него уже в сентябре. В разговоре с NEWS.ru она отметила, что стройка — процесс непростой, но ей повезло с рабочими.

Мне повезло: у меня хорошие, добросовестные ребята и те суммы, на которые мы договаривались, сохраняются, — сказала Дубцова.

Артистка рассказала, что осталась довольна работой строительной бригады: дом будет готов в срок, и она планирует въехать в него уже в сентябре. Взрослый сын Дубцовой живет отдельно, поэтому она планирует разместиться в новом жилице с питомцами и домашним персоналом.

Дубцова добавила, что в доме будут панорамные окна, как она и мечтала. Однако от дальнейших подробностей она воздержалась, объясни, что боится сглаза.

Это не ремонт, это стройка дома. Сына я родила, деревья посадила, сейчас достраиваю дом. Квартиры не считаются. Мужчина (будущий муж. — NEWS.ru) должен быть со своим домом, — резюмировала Дубцова.

Ранее на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге певица Татьяна Куртукова рассказала NEWS.ru, что пиар-роман с коллегой, певцом SHAMAN, для нее невозможен. Она также заявила, что не видит смысла записывать с ним совместную песню.