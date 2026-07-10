Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ в Красногорске МЧС: открытое горение ликвидировали в торговом центре «ТераБит» в Красногорске

Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре «ТераБит» в Красногорске, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Московской области в МАКСе. Пожар локализовали на площади 1000 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

Принятыми мерами пожарно-спасательных подразделений пожар локализован на площади 1000 кв. метров. В 20:25 — ликвидация открытого горения, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил о возгорании в красногорском комплексе «ТераБит». Появились кадры с густым черным дымом. Вскоре источник Telegram-канала SHOT уточнил, что огонь охватил кровлю здания и начал стремительно распространяться.

Также сильный пожар разгорелся на территории промзоны под Батайском Ростовской области. По информации источника, полыхали деревянные поддоны на улице Фермерской. Столб черного дыма, поднимающийся в небо, был виден в соседнем Ростове.

До этого в Санкт-Петербурге в театре имени В. Ф. Комиссаржевской на Итальянской улице произошел пожар, из-за которого был отменен спектакль «Месяц в деревне». Возгорание локализовали на площади 50 квадратных метров. Билеты на отмененный спектакль подлежат возврату по месту приобретения.