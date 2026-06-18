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18 июня 2026 в 08:44

«В полном окружении»: Марочко заявил о плачевном положении ВСУ

Марочко заявил, что ВСУ окружены в Константиновке

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
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Украинские войска в северо-восточной и восточной частях Константиновки Донецкой Народной Республики окружены и лишены возможности покинуть город, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, безопасного передвижения по населенному пункту у противника не осталось. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Если говорить о восточной части Константиновки, то здесь украинские войска находятся в полном окружении. Если о северо-восточной части, то это оперативное окружение. У украинских боевиков нет возможности выйти из этого населенного пункта. Безопасного передвижения по населенному пункту у боевиков тоже нет, — заявил собеседник агентства.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что Южная группировка Вооруженных сил Российской Федерации освободила 96 зданий от украинских войск в Константиновке ДНР. Штурмовые группы продолжали вести наступательные действия.

Кроме того, пресс-служба Минобороны России сообщила, что уничтоженная переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки в ДНР использовалась украинскими военными для доставки горюче-смазочных материалов, провианта и боеприпасов. Переправу также использовали для ротации личного состава.

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