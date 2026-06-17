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17 июня 2026 в 16:52

В Минобороны раскрыли, как ВСУ использовали разбитую в ДНР переправу

Минобороны России: уничтоженная в ДНР переправа служила ВСУ для ротаций

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
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Уничтоженная переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки в ДНР использовалась украинскими военными для доставки горюче-смазочных материалов, провианта и боеприпасов, сообщила в МАКСе пресс-служба Минобороны России. Также переправу использовали для ротации личного состава.

На кадрах в ходе воздушной разведки операторами БПЛА была обнаружена переправа ВСУ через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики. Инженерное сооружение использовалось для перевозки горюче-смазочных материалов, провианта, боекомплекта и проведения ротаций подразделений противника, находящихся на линии боевого соприкосновения, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие с помощью ФАБ-3000 уничтожили последнюю артерию снабжения ВСУ в Красном Лимане. По данным ведомства, речь идет о переправе через Северский Донец.

До этого Министерство обороны России сообщило, что за сутки Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым Вооруженными силами Украины. Также средства ПВО сбили 12 управляемых авиационных бомб.

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