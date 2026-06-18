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18 июня 2026 в 11:17

«Категорически неверно»: Ушаков опроверг слухи о победах ВСУ на фронте

Ушаков: ЕС ошибочно считает, что ситуация на поле боя меняется в пользу Украины

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
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Евросоюз ошибочно полагает, что ситуация на поля боя меняется в пользу ВСУ, заявил в интервью ИС «Вести» помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, европейцы явно настаивают на том, что необходимо продолжать украинский конфликт.

Причем они руководствуются совершенно неверным, ложным постулатом о том, что ситуация на поле боя якобы меняется в пользу украинских сил, что категорически неверно, — подчеркнул Ушаков.

Ранее сообщалось, что мобилизованные бойцы элитной 112-й бригады территориальной обороны ВСУ обязаны ежемесячно выплачивать около 20 тыс. гривен (32,4 тыс. рублей) за пребывание в относительно безопасной тыловой зоне. Подразделения этой бригады в настоящее время занимаются оборудованием укреплений в Черниговской области.

До этого стало известно, что российские войска нанесли удары авиационными бомбами по местам дислокации украинских подразделений в Харьковской и Днепропетровской областях. Как уточнили в Минобороны РФ, боеприпасы были оснащены управляемыми модулями.

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