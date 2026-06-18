Авиабомбы накрыли позиции ВСУ в двух областях Украины Минобороны России сообщило о бомбовых ударах по пунктам дислокации ВСУ

Российские войска нанесли удары авиационными бомбами по местам дислокации украинских подразделений в Харьковской и Днепропетровской областях, сообщило Министерство обороны России в МАКСе. Уточняется, что боеприпасы были оснащены управляемыми модулями.

По выявленным целям были нанесены авиаудары экипажами ВКС России с применением авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Средствами объективного контроля в режиме реального времени было подтверждено успешное поражение целей, — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что в ночь на 18 июня в ответ на террористические действия ВСУ был нанесен групповой удар по объектам украинской топливно-энергетической инфраструктуры, задействованным в военных целях. Поражению подверглись склад ГСМ в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области, а также нефтеперерабатывающий завод «Затурино», расположенный в Полтавской области.

Кроме того, в Министерстве обороны РФ заявили, что российские военнослужащие уничтожили десантный катер Combat Boat 90 шведского производства, состоявший на вооружении украинской армии. Помимо этого, удары были направлены на украинские оборонные предприятия, работающие на нужды Вооруженных сил Украины.