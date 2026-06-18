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18 июня 2026 в 10:14

Раскрыто, сколько стоит тыловая служба в ВСУ

РИА Новости: элитная бригада ВСУ платит 20 тыс. гривен за тыловую службу

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Мобилизованные бойцы элитной 112-й бригады территориальной обороны ВСУ обязаны ежемесячно выплачивать около 20 тыс. гривен (32,4 тыс. рублей) за пребывание в относительно безопасной тыловой зоне, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, подразделения этой бригады в настоящее время занимаются оборудованием укреплений в Черниговской области.

За нахождение в сравнительно тыловом районе мобилизованные солдаты столичной привилегированной 112-й бригады должны ежемесячно отдавать около 20 тыс. гривен. В случае отказа от «добровольного взноса» военнослужащего прикомандировывают в состав 32-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, несущей колоссальные потери на оккупированных националистами территориях ДНР, — говорится в сообщении.

Ранее военный аналитик Андрей Марочко сообщил, что украинские подразделения в северо-восточной и восточной частях Константиновки Донецкой Народной Республики находятся в окружении и не могут покинуть город. По словам эксперта, у противника больше нет возможности для безопасного передвижения по территории населенного пункта. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Кроме того, глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что в результате атаки украинских войск на населенный пункт Тополи Купянского района был полностью уничтожен медицинский пункт. По словам чиновника, украинская сторона использовала ударные беспилотники FPV-типа.

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