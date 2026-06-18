Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 июня 2026 в 08:58

ВСУ лишили целый поселок под Харьковом единственного фельдшерского пункта

ВСУ разрушили фельдшерский пункт в Купянском районе Харьковской области

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Фельдшерский пункт оказался разрушен в результате атаки ВСУ по населенному пункту Тополи в Купянском районе Харьковской области, заявил в своем Telegram-канале глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. По его словам, украинские военные применили FPV-дроны.

В результате атаки разрушен фельдшерский пункт и уничтожен автомобиль скорой помощи. По предварительной информации, мирные жители не пострадали, — отметил руководитель ВГА.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинские войска в северо-восточной и восточной частях Константиновки ДНР окружены и лишены возможности покинуть город. По его словам, безопасного передвижения по населенному пункту у противника не осталось. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого стало известно, что двое сотрудников грузовой станции вокзала пострадали в Гуково Ростовской области из-за атаки украинских беспилотников. Как уточнил губернатор Юрий Слюсарь, мужчины находятся в больнице, им оказывают всю необходимую помощь.

Европа
Харьковская область
ВСУ
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украина получила удар возмездия со стороны ВС России
Торговый центр «Мега Белая Дача» закрыли для посетителей
Baza: правнук Брежнева попал в плен на Украине
«Я это полностью уважаю»: в НАТО одобрили попытки ЕС подружиться с Россией
Москвина высказалась о смене спортивного гражданства фигуристами из РФ
ВСУ лишили целый поселок под Харьковом единственного фельдшерского пункта
В США рассказали, как в Иране должны будут избавиться от обогащенного урана
Раскрыта судьба шестерых пострадавших при атаке ВСУ на автобус под Брянском
США поставили точку в вопросе вывода своих авианосцев с Ближнего Востока
«В полном окружении»: Марочко заявил о плачевном положении ВСУ
Стало известно, кто будет восстанавливать Иран за $300 млрд
Володин объяснил, почему Запад отмалчивается после удара ВСУ по автобусу
В Брянской области отразили атаку более 100 беспилотников
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 18 июня: инфографика
В Москве после небывалой атаки дронов ВСУ запретили ездить транспорту
Силы ПВО сбили 555 украинских беспилотников над Россией за ночь
Собянин раскрыл небывалые масштабы атаки дронов на Москву
Сотрудники вокзала пострадали при атаке БПЛА на Ростовскую область
Около 60 «птичек» ВСУ уничтожили в Ростовской области
Российский айтишник позвонил матери из Таиланда и бесследно исчез
Дальше
Самое популярное
Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Обстановка в Крыму 15 июня: что с поездами, как доехать, автобусы в Керчи
Регионы

Обстановка в Крыму 15 июня: что с поездами, как доехать, автобусы в Керчи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.