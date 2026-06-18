ВСУ лишили целый поселок под Харьковом единственного фельдшерского пункта

Фельдшерский пункт оказался разрушен в результате атаки ВСУ по населенному пункту Тополи в Купянском районе Харьковской области, заявил в своем Telegram-канале глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. По его словам, украинские военные применили FPV-дроны.

В результате атаки разрушен фельдшерский пункт и уничтожен автомобиль скорой помощи. По предварительной информации, мирные жители не пострадали, — отметил руководитель ВГА.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинские войска в северо-восточной и восточной частях Константиновки ДНР окружены и лишены возможности покинуть город. По его словам, безопасного передвижения по населенному пункту у противника не осталось. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого стало известно, что двое сотрудников грузовой станции вокзала пострадали в Гуково Ростовской области из-за атаки украинских беспилотников. Как уточнил губернатор Юрий Слюсарь, мужчины находятся в больнице, им оказывают всю необходимую помощь.