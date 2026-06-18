Политолог объяснил вечно меняющуюся позицию Трампа в отношении России

Президент США Дональд Трамп использует тактику кнута и пряника против России, заявил NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. По его словам, подобный подход не является для американского лидера чем-то новым, а представляет собой осознанную стратегию для достижения внешнеполитических целей.

Ничего нового в двойном подходе Трампа к России нет. Он и раньше сочетал диалог с использованием различных инструментов давления. В частности, осенью прошлого года были введены санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа параллельно с переговорами, когда Стив Уиткофф (спецпосланник главы Белого дома. — NEWS.ru) и Джаред Кушнер (бизнесмен, зять Трампа. — NEWS.ru) приезжали в Москву. Я думаю, что тактика администрации американского лидера вполне понятна. Так что не стоит пугаться и тем более удивляться ей. Думаю, такой тактики Трамп будет придерживаться и дальше. Мы должны сохранять контакты, но не считать Вашингтон союзником, — пояснил Кортунов.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Уиткофф и Кушнер планируют в ближайшее время посетить Россию. Однако он добавил, что конкретные даты визита пока не согласованы.