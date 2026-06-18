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18 июня 2026 в 17:24

Политолог объяснил вечно меняющуюся позицию Трампа в отношении России

Политолог Кортунов: Трамп использует тактику кнута и пряника против России

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
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Президент США Дональд Трамп использует тактику кнута и пряника против России, заявил NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. По его словам, подобный подход не является для американского лидера чем-то новым, а представляет собой осознанную стратегию для достижения внешнеполитических целей.

Ничего нового в двойном подходе Трампа к России нет. Он и раньше сочетал диалог с использованием различных инструментов давления. В частности, осенью прошлого года были введены санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа параллельно с переговорами, когда Стив Уиткофф (спецпосланник главы Белого дома. — NEWS.ru) и Джаред Кушнер (бизнесмен, зять Трампа. — NEWS.ru) приезжали в Москву. Я думаю, что тактика администрации американского лидера вполне понятна. Так что не стоит пугаться и тем более удивляться ей. Думаю, такой тактики Трамп будет придерживаться и дальше. Мы должны сохранять контакты, но не считать Вашингтон союзником, — пояснил Кортунов.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Уиткофф и Кушнер планируют в ближайшее время посетить Россию. Однако он добавил, что конкретные даты визита пока не согласованы.

США
Дональд Трамп
Россия
Стив Уиткофф
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
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