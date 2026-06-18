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18 июня 2026 в 11:17

Ушаков ответил на вопрос о планируемом визите Уиткоффа и Кушнера в Россию

Ушаков: Уиткофф и Кушнер в скором времени посетят Россию

Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер планируют в ближайшее время посетить Россию, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков информационной службе «Вести». Однако конкретные даты визита в настоящий момент пока не согласованы, добавил он.

Оба переговорщика — и Кушнер, и Уиткофф — в ближайшее время посетят Россию. Сейчас такая ситуация, что они по-прежнему, как я понимаю, заняты иранскими делами, будут присутствовать на начале работы по основному соглашению, поэтому конкретные даты визита в Москву пока еще не определены, — сказал Ушаков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сообщил, что на текущий момент нет точных дат предполагаемой поездки американских представителей в российскую столицу. По словам представителя Кремля, американская сторона сейчас сосредоточена на подготовке к подписанию меморандума о соглашении с Ираном.

Кроме того, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин заявил, что Уиткофф и Кушнер, возможно, прибудут в Россию для возобновления переговорного процесса по Украине. Вместе с тем эксперт отметил, что прежние попытки наладить диалог не привели к каким-либо результатам.

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Юрий Ушаков
Стив Уиткофф
Джаред Кушнер
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