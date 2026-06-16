Песков прокомментировал возможный визит Уиткоффа и Кушнера в Москву Песков: точных дат визита Уиткоффа и Кушнера в Москву пока нет

Точных дат возможного визита американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву на данный момент нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что американская сторона пока знята подготовкой к подписанию меморандума соглашения с Ираном.

После этого, наверное, речь зайдет уже о том, что они смогут прилететь в Москву, — высказался Песков.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что официальный визит американских переговорщиков по Украине Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию состоится в обозримом будущем. Он подтвердил подготовку к предстоящей встрече зарубежных представителей.

Ранее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали визит американских переговорщиков по Украине в Москву. Это произойдет в ближайшее время.