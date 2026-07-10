Сальдо раскрыл новые данные о жертвах атак ВСУ среди мирных жителей Сальдо заявил о гибели 545 мирных жителей Херсонской области от ударов ВСУ

С начала атак со стороны ВСУ погибли 545 мирных жителей, еще 3,7 тыс. человек получили ранения, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, которые передает ТАСС, среди погибших — 20 детей, среди пострадавших — 109 несовершеннолетних.

В результате агрессии ВСУ погибли уже 545 мирных жителей, 3,7 тыс. человек получили ранения. Среди погибших 20 детей и 109 [среди] раненых. <...> Если бы это воспринималось где-то в другом регионе, никто бы, наверное, не поверил. Но мы все это видим наяву, — заявил Сальдо.

Глава региона также отметил, что атаки на мирных жителей происходят практически ежедневно. Удары наносятся по населенным пунктам, дорогам, дворам, магазинам и больницам, а жители опасаются посещать побережье из-за угрозы применения дронов и безэкипажных катеров, подчеркнул он.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что один мирный житель погиб и трое получили ранения за день в Сватовском муниципальном округе в результате атак Вооруженных сил Украины. Удары наносились по гражданскому транспорту.