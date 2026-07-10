Россиянина схватили при попытке вывезти за рубеж 177 млн рублей ФТС России: мужчину с 177 млн рублей задержали в аэропорту Махачкалы

В аэропорту Махачкалы предотвратили попытку незаконного вывоза 177 млн рублей наличными, сообщается на сайте Федеральной таможенной службы России. По данным ведомства, деньги были в чемоданах у следовавшего в Киргизию россиянина.

Пачки денег обнаружили в чемоданах 38-летнего россиянина, следовавшего в Бишкек, — говорится в сообщении.

Мужчина утверждал, что получил деньги за продажу недвижимости. В качестве доказательства он показал предварительный договор купли-продажи и расходные ордеры. Предоставленные документы не соответствовали требованиям российского законодательства, что стало причиной запрета вывоза валюты.

До этого сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево изъяли у иностранки ювелирные изделия. Общая стоимость изъятых камней оценивается более чем в 12 млн рублей. По словам женщины, украшения достались ей в наследство от бабушки, она повсюду берет их с собой — они дороги ей как память.

Ранее сообщалось, что сотрудники мобильной группы Смоленской таможни пресекли попытку ввоза в Россию крупной партии контрабандных сигарет из Белоруссии, предварительная стоимость которой превышает 100 млн рублей. В грузовом автомобиле, остановленном у населенного пункта Кругловка, было обнаружено около 700 тыс. пачек табачной продукции без акцизных марок.