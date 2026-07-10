Белград продолжит укреплять вооруженные силы страны для защиты своей территории и сохранения мира, заявил телеканалу Pink президент Сербии Александар Вучич. По его словам, необходимость развития военного потенциала связана в том числе с событиями 1999 года.

Так он отреагировал на слова президента Хорватии Зорана Милановича, который ранее заявил, что Сербия якобы нарушает баланс вооружений с НАТО. Вучич отметил, что у Сербии отняли 14% территории или продолжают предпринимать такие попытки.

Ранее президент заявил, что подаст в отставку со своего поста после назначения парламентских выборов. Он уже начал собирать вещи.

До этого министр правительства Сербии Ненад Попович заявил, что сербская национальная экономика остается полностью открытой для масштабного и взаимовыгодного сотрудничества с Россией и Китаем. По его словам, Белград последовательно придерживается принципов свободы рынка и выстраивает связи со всеми ключевыми мировыми игроками. По словам Поповича, развитие контактов с Москвой и Пекином приносит прямую пользу рядовым гражданам и способствует общему процветанию страны.