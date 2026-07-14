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14 июля 2026 в 02:35

«Восемь европейских стран»: Вучич заявил о масштабном вооружении Украины

Вучич заявил о серьезных поставках европейского вооружения Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Европейские страны продолжают активно усиливать военный потенциал Украины, заявил президент Сербии Александар Вучич. По его словам, которые передает ТАСС, речь идет как о поставках техники, так и о совместных оборонных проектах.

Украина сегодня подписала контракт на 16 истребителей Rafale, а также контракт на совместное европейское производство систем Freya. Ракеты Aster, предназначенные для противобаллистической защиты, как мы бы сказали, от крылатых ракет, баллистических ракет — над этой системой будут работать восемь европейских стран совместно с Киевом. Одновременно Украина приобрела зенитные ракетные комплексы SAMP/T, это франко-итальянский зенитный комплекс. В любом случае украинцы серьезно вооружаются. Европа серьезно вооружает их, — сказал Вучич.

С таким заявлением Вучич выступил перед сербскими журналистами во время визита в Париж. Он отметил, что сотрудничество Киева с европейскими странами в военной сфере продолжает расширяться.

Ранее украинские чиновники сообщили, что перед саммитом НАТО Киев отклонил мирный план президента США, состоящий из 28 пунктов, и потребовал более приемлемых условий соглашения. Украинская сторона рассчитывает на пересмотр параметров договоренностей в связи с изменившейся ситуацией на фронте.

Европа
Украина
Александар Вучич
вооружения
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