Стало известно, когда будет доступен предзаказ GTA VI Rockstar Games: GTA VI можно будет предзаказать с 25 июня

Предзаказ шестой части серии игр Grand Theft Auto (GTA) может стать доступен с 25 июня, сообщили в пресс-службе Rockstar Games. Игра выйдет на платформах PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

На этом фоне акции Take-Two Interactive, материнской компании Rockstar Games, в ходе торгов на Nasdaq выросли на 3,75% и достигли $236,58 (17,3 тыс. рублей) за бумагу. Данные актуальны на 18 июня 17:01 мск.

Пятая часть серии GTA вышла 12 лет назад и является второй самой продаваемой видеоигрой в мире — более 185 млн копий. Лидером остается Minecraft с результатом свыше 300 млн копий.