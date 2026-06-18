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18 июня 2026 в 17:30

Стало известно, когда будет доступен предзаказ GTA VI

Rockstar Games: GTA VI можно будет предзаказать с 25 июня

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Предзаказ шестой части серии игр Grand Theft Auto (GTA) может стать доступен с 25 июня, сообщили в пресс-службе Rockstar Games. Игра выйдет на платформах PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

На этом фоне акции Take-Two Interactive, материнской компании Rockstar Games, в ходе торгов на Nasdaq выросли на 3,75% и достигли $236,58 (17,3 тыс. рублей) за бумагу. Данные актуальны на 18 июня 17:01 мск.

Пятая часть серии GTA вышла 12 лет назад и является второй самой продаваемой видеоигрой в мире — более 185 млн копий. Лидером остается Minecraft с результатом свыше 300 млн копий.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что не видят оснований для блокировки в России игр GTA, Red Dead Redemption, Mafia и других продуктов Take-Two Interactive Software. Ведомство опровергло появившиеся сообщения, назвав их не соответствующими действительности, и подчеркнуло, что планов блокировки этих игр нет.

До этого сообщалось, что продажи игровых консолей Sony PlayStation в России в первом квартале 2026 года выросли на 51%. Эксперты считают, что подобный ажиотаж возник из-за ожидания выхода шестой части игры Grand Theft Auto, релиз которой запланирован на ноябрь 2026 года.

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