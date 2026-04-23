23 апреля 2026 в 01:32

Россияне начали массово скупать PlayStation из-за GTA VI

Продажи PlayStation в России выросли на 51% из-за ожидания GTA VI

Фото: wikimedia.org/dalvenjah from USA/CC BY-SA 2.0
Продажи игровых консолей Sony PlayStation в России в первом квартале 2026 года выросли на 51%, передает РБК. Эксперты считают, что подобный ажиотаж возник из-за ожидания выхода шестой части игры Grand Theft Auto, релиз которой запланирован на ноябрь 2026 года.

В общей сложности рынок игровых консолей за период увеличился на 22% и достиг 459 тыс. устройств. В денежном эквиваленте рост составил 29%, до 8,6 млрд рублей. По данным экспертов, главным драйвером категории остается PlayStation, на которую приходится основная доля спроса.

По словам руководителя направления «Развитие игр и игрового сообщества» Сергея Мезина, продажи растут не только из-за GTA, но и других крупных релизов, которые ожидаются осенью. Также на рынок влияет расширение игровых экосистем и появление новых устройств, что дополнительно стимулирует интерес к премиальному сегменту консолей.

Мы ожидаем укрепление позиций Valve на российском рынке на фоне расширения присутствия устройств экосистемы Steam и релиза Steam Machine в этом году, что способно дополнительно поддержать интерес аудитории к категории, — отметил Мезин.

Прошлой осенью стало известно, что компании Sony и AMD работают над новым поколением игровой консоли PlayStation. По предварительным оценкам, новая приставка может выйти на рынок в 2027 или 2028 году.

