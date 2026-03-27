В Sony сообщили неприятные новости для российских геймеров В Sony решили повысить цены на всю линейку PlayStation 5 на 18-20%

Sony увеличит цены на всю линейку PlayStation 5 на 18–20%, сообщает CNBS. Японская корпорация заявила, что приняла такое решение из-за сложной экономической ситуации в мире.

Повышение цен на все версии PS5 вступит в силу 2 апреля и коснется всех стран. В США базовая модель с дисковым приводом будет продаваться за $649,99 (53,3 тыс. рублей) вместо прежних $549,99 (45 тыс. рублей), цифровая версия без привода — за $599,99 (49 тыс. рублей) вместо $499,99 (41 тыс. рублей), а версия Pro — за $899,99 (73 тыс. рублей) вместо $749,99 (61 тыс. рублей).

Ранее Sony и AMD подтвердили, что новое поколение игровой консоли PlayStation находится в разработке. Компании сообщили, что система пока находится на раннем этапе создания, однако текущие результаты выглядят перспективно. По предварительным данным, выход новой консоли может состояться в 2027 или 2028 году.

До этого компания Microsoft Gaming заявила о разработке нового Xbox. Глава подразделения Фил Спенсер рассказал, что устройство должно объединить разные типы техники в единую платформу. Он отметил, что новая разработка будет сочетать возможности игровой консоли и персонального компьютера.