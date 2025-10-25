Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 11:58

Microsoft создаст «универсальный» Xbox, объединивший консоль и ПК

В Microsoft сообщили о создании Xbox с расширенным функционалом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Microsoft Gaming разрабатывает новый Xbox, который «объединит все устройства в одно», заявил глава компании Фил Спенсер в интервью японскому журналу Famitsu. По его словам, разработка будет совмещать в себе функционал консоли и ПК.

По словам главы компании, вдохновением для создания платформы послужило устройство ROG Xbox Ally. Гаджет напоминает консоль, но фактически относится к мини-ПК. Спенсер назвал это «первым шагом» к созданию аппаратного обеспечения, которое позволит сделать игры более универсальными.

Также новая платформа сосредоточится на концепции Play Anywhere, которая позволяет купить игру один раз, а затем запускать ее и на ПК, и на консоли. Глава Microsoft Gaming уточнил, что в компании делают ставку на гибкость.

Ранее стало известно, что компактная версия игровой консоли PlayStation 6 будет стоить около $500 (41,4 тыс. рублей). Предположительно, мини-версия PS6 получит недорогой IPS-экран, поскольку оснащение устройства OLED-дисплеем неизбежно повысит стоимость выше заявленного ценового порога.

Microsoft
xbox
консоли
компьютеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Егор Крид поднял ценник на выступления после скандального концерта
Литовско-белорусская граница начала работать в штатном режиме
Собаки насмерть загрызли 10-летнего мальчика
Мощные взрывы после удара «Геранями» по позиции ВСУ попали на видео
Прилепин объяснил свое решение вернуться в зону СВО
В Нижегородской области появится первый в России завод префаб-конструкций
Украине не хватает огромной суммы для отопительного сезона
Тефтели теперь готовлю только так! Самая вкусная подливка и нежный рис
Бетономешалка насмерть переехала человека
Российская корпорация пытается отсудить у латвийской авиакомпании €203 млн
Российский военный раскрыл хитрости ВСУ для обмана граждан Украины
Раскрыто, сколько длится процедура банкротства в России
Дмитриев высказался об издержках для экономики России из-за СВО
«Как нацисты»: в Госдуме резко ответили на удар ВСУ по белгородской дамбе
Российский завод перешел на сокращенный график работы
В тайге при таинственных обстоятельствах пропал охотник с двумя гончими
Теплее уже не будет? Прогноз погоды в Москве на неделю, октябрьская жара
Рухнувший дорожный знак убил подростка
Раскрыты детали биографии организатора убийства Япончика
Следом за золотом в цене могут вырасти еще два металла
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.