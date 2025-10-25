Microsoft создаст «универсальный» Xbox, объединивший консоль и ПК В Microsoft сообщили о создании Xbox с расширенным функционалом

Microsoft Gaming разрабатывает новый Xbox, который «объединит все устройства в одно», заявил глава компании Фил Спенсер в интервью японскому журналу Famitsu. По его словам, разработка будет совмещать в себе функционал консоли и ПК.

По словам главы компании, вдохновением для создания платформы послужило устройство ROG Xbox Ally. Гаджет напоминает консоль, но фактически относится к мини-ПК. Спенсер назвал это «первым шагом» к созданию аппаратного обеспечения, которое позволит сделать игры более универсальными.

Также новая платформа сосредоточится на концепции Play Anywhere, которая позволяет купить игру один раз, а затем запускать ее и на ПК, и на консоли. Глава Microsoft Gaming уточнил, что в компании делают ставку на гибкость.

Ранее стало известно, что компактная версия игровой консоли PlayStation 6 будет стоить около $500 (41,4 тыс. рублей). Предположительно, мини-версия PS6 получит недорогой IPS-экран, поскольку оснащение устройства OLED-дисплеем неизбежно повысит стоимость выше заявленного ценового порога.