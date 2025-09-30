Стала известна возможная цена компактной PlayStation 6

Компактная версия игровой консоли PlayStation 6 будет стоить около $500 (41,4 тыс. рублей), что сделает ее дешевле аналогов от Microsoft, сообщает издание Notebookcheck со ссылкой на инсайдера KeplerL2. Он предполагает, что мини-версия PS6 получит недорогой IPS-экран, поскольку оснащение устройства OLED-дисплеем неизбежно повысит стоимость выше заявленного ценового порога.

Сравнивая с продукцией конкурентов, KeplerL2 отмечает, что консоли Microsoft и Asus стоят значительно дороже — от $600 (49,7 тыс. рублей) до $1 тыс. (около 82 тыс. рублей). По словам инсайдера, новая цена делает PlayStation 6 более доступной для широкого круга геймеров по сравнению с продуктами конкурентов.

Ранее техноблогер-миллионник Сергей Романцев сообщил, что предполагаемое повышение НДС с 20% до 22% сильнее всего повлияет на серый рынок гаджетов, который вырастет за счет того, что поднимать цены не станет. По его словам, некоторые мелкие магазины, торгующие «серыми» гаджетами, имеют доходы менее 10 млн рублей, поэтому все еще могут быть освобождены от НДС.