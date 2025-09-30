Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 11:30

Стала известна возможная цена компактной PlayStation 6

Инсайдер KeplerL2: компактная версия PS6 будет стоить около $500

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Компактная версия игровой консоли PlayStation 6 будет стоить около $500 (41,4 тыс. рублей), что сделает ее дешевле аналогов от Microsoft, сообщает издание Notebookcheck со ссылкой на инсайдера KeplerL2. Он предполагает, что мини-версия PS6 получит недорогой IPS-экран, поскольку оснащение устройства OLED-дисплеем неизбежно повысит стоимость выше заявленного ценового порога.

Сравнивая с продукцией конкурентов, KeplerL2 отмечает, что консоли Microsoft и Asus стоят значительно дороже — от $600 (49,7 тыс. рублей) до $1 тыс. (около 82 тыс. рублей). По словам инсайдера, новая цена делает PlayStation 6 более доступной для широкого круга геймеров по сравнению с продуктами конкурентов.

Ранее техноблогер-миллионник Сергей Романцев сообщил, что предполагаемое повышение НДС с 20% до 22% сильнее всего повлияет на серый рынок гаджетов, который вырастет за счет того, что поднимать цены не станет. По его словам, некоторые мелкие магазины, торгующие «серыми» гаджетами, имеют доходы менее 10 млн рублей, поэтому все еще могут быть освобождены от НДС.

playstation
Sony
игры
консоли
цены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо условие, при котором возможно мирно разрешить конфликт в Газе
Раскрыт тайный план Евросоюза по Украине и Молдавии
Российский вратарь назвал фаворита матча «Кайрат» — «Реал»
«Съедят заживо»: названа причина, по которой бойцы ВСУ не поднимают бунт
«Вся страна устала от ее хамства»: ветеран Афганистана о Пугачевой
Жители российского города делятся кадрами первого снега
Президент Польши назвал дух русофоба своим главным советником
В Донбассе уничтожен полковник полиции Украины из бригады «Лють»
В Госдуме объяснили, почему «Ленфильм» передадут в собственность Петербурга
Подозреваемого ФРГ в причастности к теракту на «Северных потоках» задержали
Пенсионерка из Томска обманула мошенников
Лавров заявил о выступлении Путина на конференции клуба «Валдай»
Российский вратарь рассказал о развитии футбола в Казахстане
Ледяные дожди и снежная каша под ногами: прогноз погоды в Москве в октябре
Жителя Крыма условно осудили за призыв к убийству русских в мессенджере
Киев уличили в отказе от поиска диалога и выборе милитаристского пути
Попросился в туалет: курьер-мигрант обманом пытался соблазнить школьницу
Подавший на Пугачеву в суд адвокат объяснил, почему направил два иска
В Кремле ответили на угрозы Киева по поводу дальнобойных ударов
Путин обратился с наилучшими пожеланиями к президенту Абхазии
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.