26 октября 2025 в 18:54

В Xbox раскрыли, кто на самом деле стал их главным конкурентом

Глава контента в Xbox Бути заявил, что их конкурентами стали фильмы и TikTok

Фото: IMAGO/Global Look Press

Главными конкурентами Xbox стали не традиционные консоли Sony и Nintendo, а все виды цифровых развлечений — от кино и сериалов до социальных сетей вроде TikTok, заявил президент игровой платформы Microsoft по контенту Мэтт Бути. В интервью The New York Times, комментируя выход игры Halo на PlayStation 5, он отметил, что современные игроки больше не привязаны к конкретным устройствам, что изменило подход Microsoft к стратегии распространения контента.

Мы теперь стремимся быть там, где находятся игроки. <…> Наш главный конкурент — это не какая-то очередная консоль. Мы все больше конкурируем со всей индустрией развлечений: от TikTok до фильмов, — признался Бути.

Представитель корпорации подчеркнул, что Microsoft не будет удерживать пользователей в одной экосистеме. Вместо этого корпорация намерена предлагать свой контент везде, где есть потенциальная аудитория.

Ранее глава компании Фил Спенсер заявил, что Microsoft Gaming разрабатывает новый Xbox, который «объединит все устройства в одно». По его словам, разработка будет совмещать в себе функционал консоли и ПК.

xbox
игры
Microsoft
конкуренция
фильмы
соцсети
