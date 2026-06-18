Россиянин устроил погром в Преображенском соборе после ссоры с женой

Россиянин устроил погром в Преображенском соборе после ссоры с женой Житель Салехарда устроил погром в Преображенском соборе после ссоры с супругой

В Салехарде мужчина устроил погром в Преображенском соборе после семейного конфликта с супругой, сообщает URA.RU. Общую сумму нанесенного ущерба оценили в 70 тыс. рублей.

Инцидент произошел еще в мае 2025 года. После ссоры с женой мужчина вышел из дома и, увидев по пути храм, решил зайти туда для совершения молитвы. Комплекс был закрыт, но это не смутило жителя Салехарда: он преодолел забор, повредил дверную ручку и пробрался внутрь.

В церковной лавке мужчина вновь вспомнил о прошедшей ссоре и стал разбрасывать украшения. Затем он нашел бутылку вина и швырнул ее об пол, повредив плитку. После этого гражданин хотел покинуть здание, но, увидев людей, испугался и стал бегать по храму.

В конечном счете мужчину задержали охранники. Впоследствии суд признал его виновным в вандализме, обязав выплатить штраф в размере 20 тыс. рублей. Салехардец возместил ущерб и пожертвовал храму еще 41 тыс. рублей.

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