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18 июня 2026 в 17:24

В Югре легковая машина сбила восьмилетнюю девочку на велосипеде

Восьмилетняя девочка погибла в ДТП в Ханты-Мансийске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Восьмилетняя девочка погибла в ДТП в Ханты-Мансийске, сообщила прокуратура ХМАО-Югры в соцсети «ВКонтакте». Несовершеннолетнюю сбил водитель легковой машины, когда она пересекала нерегулируемый пешеходный переход. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося.

В Ханты-Мансийске водитель автомобиля Toyota допустил наезд на восьмилетнюю девочку, пересекающую на велосипеде нерегулируемый пешеходный переход, — говорится в сообщении.

Ранее женщина пнула чужого ребенка по голове в Новосибирске, потому что он на велосипеде врезался в ее дочь. По словам очевидцев, от удара на голове ребенка остался след от ботинка. Родители пострадавшего написали заявление в полицию.

До этого смертельное ДТП в провинции Зеландия на юго-западе Нидерландов унесло жизни троих подростков. Автомобиль на большой скорости въехал в группу школьников-велосипедистов. Еще четверо пострадавших находятся в критическом состоянии. Авария случилась днем на оживленной трассе поблизости от населенного пункта Терхоле.

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