В Югре легковая машина сбила восьмилетнюю девочку на велосипеде Восьмилетняя девочка погибла в ДТП в Ханты-Мансийске

Восьмилетняя девочка погибла в ДТП в Ханты-Мансийске, сообщила прокуратура ХМАО-Югры в соцсети «ВКонтакте». Несовершеннолетнюю сбил водитель легковой машины, когда она пересекала нерегулируемый пешеходный переход. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося.

В Ханты-Мансийске водитель автомобиля Toyota допустил наезд на восьмилетнюю девочку, пересекающую на велосипеде нерегулируемый пешеходный переход, — говорится в сообщении.

Ранее женщина пнула чужого ребенка по голове в Новосибирске, потому что он на велосипеде врезался в ее дочь. По словам очевидцев, от удара на голове ребенка остался след от ботинка. Родители пострадавшего написали заявление в полицию.

До этого смертельное ДТП в провинции Зеландия на юго-западе Нидерландов унесло жизни троих подростков. Автомобиль на большой скорости въехал в группу школьников-велосипедистов. Еще четверо пострадавших находятся в критическом состоянии. Авария случилась днем на оживленной трассе поблизости от населенного пункта Терхоле.