Российская сторона призывает власти Молдавии прекратить незаконное уголовное преследование главы Координационного совета российских соотечественников (КСРС) Алексея Петровича и сосредоточиться на борьбе с реальными преступлениями в республике, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, власти стремятся оказать давление на влиятельного общественного деятеля, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы призываем молдавские власти прекратить незаконное уголовное преследование, сосредоточиться на борьбе с реальными преступлениями, среди которых прославление нацистских палачей, которые были осуждены Нюрнбергским трибуналом, среди которых контрабанда оружия, наркотических средств и телефонное мошенничество, которые приняло там уже какие-то угрожающие пандемические масштабы, — отметила дипломат.

Ранее глава МИД ПМР Виталий Игнатьев сообщил, что более 50 тыс. жителей Приднестровья записались в очередь на получение гражданства РФ. Он подчеркнул, что получение российских паспортов в рамках президентского указа об особых правилах приема имело стратегическое значение для безопасности и социальной защиты жителей в условиях региональной нестабильности.