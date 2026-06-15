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15 июня 2026 в 12:09

Более 50 тыс. жителей Приднестровья подали заявления на гражданство России

МИД ПМР: более 50 тыс. приднестровцев записались в очередь на паспорта России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Более 50 тыс. жителей Приднестровья записались в очередь на получение гражданства РФ, сообщил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев. Он подчеркнул, что получение российских паспортов в рамках президентского указа об особых правилах приема имеет стратегическое значение для безопасности и социальной защиты жителей в условиях региональной нестабильности.

На данный момент приднестровцами подано свыше 50 тыс. заявлений, — сказал Игнатьев.

Глава внешнеполитического ведомства республики подчеркнул, что население ПМР составляет около 455,7 тыс. человек, из которых порядка 220 тыс. уже обладают гражданством РФ. Консульское обслуживание в регионе осуществляет выездной пункт посольства России в Молдавии, работающий в Тирасполе.

Президент России Владимир Путин 15 мая подписал указ, позволяющий гражданам Приднестровской Молдавской Республики подавать заявление на вступление в российское гражданство в упрощенном порядке. В документе говорится, что решение принято для защиты прав и свобод человека и гражданина с учетом общепризнанных норм международного права.

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