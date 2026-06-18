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18 июня 2026 в 17:24

Водитель сбил трех пешеходов и оказался в состоянии клинической смерти

Водитель наехал на трех пешеходов на Боткинской улице в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Водитель автомобиля наехал на пешеходов, в результате чего пострадали три человека, сообщает Telegram-канал «112». Водитель также пострадал и был доставлен в больницу в состоянии клинической смерти.

Авария произошла в Санкт-Петербурге на улице Боткинской, где водитель автомобиля Hyundai Creta выехал на тротуар и сбил стоявших там людей. Двое пешеходов получили травмы: один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии, второй — в легком.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения двух легковых автомобилей на пересечении Севастопольского и Нахимовского проспектов в Москве пострадали два человека. Один из пострадавших был госпитализирован, на месте происшествия работали сотрудники экстренных служб.

До этого стало известно, что в Шелехове Иркутской области пьяный водитель сбил двух человек на пешеходном переходе. Пострадавшими оказались 20-летний молодой человек и 15-летний подросток. Им оказали необходимую медицинскую помощь. Расследование находится под контролем прокуратуры.

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